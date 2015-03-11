ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى كفر الشيخ

تمكن ضباط مركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط كل من "مصطفى.إ.م" 35 سنة، عاطل، ويقيم دائرة مركز المحلة الكبرى الغربية، سبق اتهامه فى عدد 11 قضية: سرقة، ضرب، تبديد، سلاح نارى، آخرها رقم 3603/2014 جنايات مركز الرياض سلاح نارى، ومحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 6 قضايا سرقات بالإكراه، بدائرة أمن الغربية، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 ×39، خزينة احتياطى، و36 طلقة من ذات العيار، و"وليد .م.م.أ" 20 سنة، عامل، ويقيم دائرة قسم أول المحلة الكبرى، وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع سعة 5 طلقات، عيار12، و5 طلقات من ذات العيار، و"خيرى.م.خ.ع" 21 سنة، عامل، و"محمد.ع.م.ر" 18 سنة، عامل، ويقيمان دائرة مركز المحلة الكبرى، و"مسعد.ا.م" 21 سنة، عامل، ويقيم دائرة قسم أول المحلة الكبرى.

ضُبط المتهمون وبحوزتهم السيارة رقم 6128 ع ن س (نقل، ماركة ايسوزو، بيضاء اللون) وذلك بزمام قرية البنا، دائرة المركز، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات باستخدام الأسلحة النارية، وإعادتها لأصحابها مقابل مبالغ مالية.

بمناقشتهم أقروا بارتكابهم حوادث المحاضر أرقام 4114/2015 جنح مركز سمنود، غربية، عن بلاغ "محمد رشاد إسماعيل"، بسرقة سيارته رقم 6128 ع ن س (المضبوطة بحوزتهم) و2651/2015 جنح مركز المحلة الكبرى، عن بلاغ "صبرى طلعت السلامون" 31 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز نبروه، الدقهلية، بسرقة سيارته (حديثة، بدون لوحات معدنية، ماركة شيفروليه، بيضاء اللون) تم ردها نظير مبلغ مالى و9 أحوال مركز الحامول، عن بلاغ "تامر أحمد عباس" 35 سنة، صاحب مضرب أرز، ويقيم دائرة قسم بيلا بسرقة سيارته رقم 62594 نقل كفر الشيخ تم ردها نظير مبلغ مالى و10 أحوال مركز الحامول، عن بلاغ "عباس سامى مصطفى إبراهيم" 29 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز بسرقة مبلغ مالى من السيارة قيادته رقم 4169 نقل كفرالشيخ، والشروع فى سرقة السيارة، جار تطوير مناقشتهم بالتنسيق وأمن الغربية للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى.