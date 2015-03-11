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حبس محام لتزويره توكيلات لمواطنين بمدينة نصر

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حبس محام لتزويره توكيلات لمواطنين بمدينة نصر حبس محام لتزويره توكيلات لمواطنين بمدينة نصر
أمر هيثم مشهور وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير توكيلات لمواطنين بالدفاع عنهم فى قضايا شيكات بدون ترخيص.

كشفت تحقيقات هيثم مشهور وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المتهم "م.ا" محام زور توكيلات لمواطنين يتهمون أشخاص بإيصالات أمانة، ويترافع المتهم بصفته وكيل المجنى عليه، ويقدم للمحكمة ما يفيد تصالح موكله مع المتهم مقابل حصوله على مبالغ من المتهمين المرفوع ضدهم هذه القضايا، حيث تم كشف أمر المتهم عندما اكتشف أحد المواطنين أنه هناك قضايا اتهم فيها أشخاصا بشيكات بالتنازل عنها، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة محاميا قام بتزوير تلك التوكيلات، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير.

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مصر 365