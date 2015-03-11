فيديو.. عبد الغفار يلتقي بوزراء البحرين والسعودية قبل بدء مؤتمر وزراء الداخلية العرب

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأن مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قد التقى بالفريق “راشد بن عبدالله آل خليفة” وزير الداخلية البحريني صباح اليوم الأربعاء قبل بدء الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تعقد بالجزائر تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث بحث الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين مصر والبحرين في مختلف مجالات العمل الأمني، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب عبدالغفار عن تقديره وتقدير الشعب المصري بأكمله لموقف البحرين الداعم لمصر، مؤكدًا أن ذلك ليس جديدًا على دولة البحرين، نظرًا للتقارب الشديد على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن مصر حريصة على المشاركة في فاعليات مؤتمر وزراء الداخلية العرب، للمساهمة في تحقيق منظومة الأمن العربي، ومكافحة الإرهاب في المنطقة العربية.

من جانبه أعرب وزير الداخلية البحريني عن دعم بلاده الكامل لجهود وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مثمنًا تضحيات رجال الشرطة المصرية في سبيل تحقيق أمن وآمان الشعب المصري.

كما التقى عبدالغفار بصاحب السمو الملكي “الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز” ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس الوزراء، ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك عقب انتهاء فاعليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وخلال اللقاء أعرب عبدالغفار عن تقديره لموقف المملكة العربية السعودية الداعم للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، وتقديمها لكافة أوجه الدعم لمصر، مشيدًا بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية تجاه مصر.

من جانبه أعرب سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز عن دعم بلاده الكامل للإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الإرهاب، وضمان أمن الشعب المصري في ظل التحديات التي تشهدها العديد من دول المنطقة.

كما التقى وزير الداخلية بحسين هزاع المجالي وزير الداخلية الأردني، وذلك عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تعقد بالعاصمة الجزائرية، وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمنىيالمشترك بين مصر والأردن في مختلف مجالات العمل الأمني.

وثمن عبدالغفار موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم لمصر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن على المستوى الشعبي والحكومي.

من جانبه أكد وزير الداخلية الأردنى دعم بلاده لجهود وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل عام، مثمنًا تضحيات رجال الشرطة المصرية في سبيل تحقيق أمن وآمان الشعب المصري.

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