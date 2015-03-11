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بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في تهريب وترويج المخدرات بالسويس عبر معدية الشط

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بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في تهريب وترويج المخدرات بالسويس عبر معدية الشط بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في تهريب وترويج المخدرات بالسويس عبر معدية الشط

صورة للتشكيل العصابي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كلًا من “كرم . م . ع – 20 عامًا – عاطل”، و”نور . غ – 3خ عامًا – عاطل”، و”فتحي . م . ف – 31 عامًا – سائق”، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تهريب وترويج المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط بالسويس بواسطة سيارات نقل “فنطاس” داخل مخابئ سرية تمهيدًا لترويجها على عملائهم بالمحافظات المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن السويس تم ضبط الأول والثالث بالسيارة رقم “ب ط ف 784″ بمقطورة رقم “ب أ ج 9142″ فنطاس نقل مواد بترولية وضبط الثاني بالسيارة رقم “ط ج ن 9142″ قيادته وبصحبته “شادى . ع . ك – 31 عامًا”، حال استعدادهم لعبور معدية الشط للسيارات شرق قناة السويس بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزتهم “كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5100 كيلو جرام – 4 هاتف محمول – مبلغ مالي”.

بمواجهتهم اعترفا الأول والثاني بقيامهما بتجميع المواد المخدرة وتهريبها داخل السيارة المعدة لذلك على أن يقوم الثالث بقيادة السيارة والعبور بها من البر الشرقي إلى البر الغربي، وأقر الرابع أنه يقوم بتسهيل عملية العبور، وأنه قام بالإتفاق مع المتهم الثالث للقيام بعملية التهريب، كما أقروا بملكيتهم للمبلغ المالي واستخدامهم للهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارتين في نقل وتهريب المواد المخدرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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