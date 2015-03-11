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وزير الإسكان: الوزارة تطرح مشروعات بفكر شراكة الدولة والمستثمر للمؤتمر الاقتصادي

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وزير الإسكان: الوزارة تطرح مشروعات بفكر شراكة الدولة والمستثمر للمؤتمر الاقتصادي وزير الإسكان: الوزارة تطرح مشروعات بفكر شراكة الدولة والمستثمر للمؤتمر الاقتصادي

 

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان إن الوزارة ستطرح مشروعات بفكر الشراكة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ؛ لمنح الفرصة للمستثمرين في والمواطنين للحصول على أكبر كم من الأراضي بنظام الانتفاع لتحريك سوق الأراضي في السوق.

وأضاف مدبولي خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، أن الدولة تدخل بهذه الأراضي كشريك في المشروع لضمان تعظيم العائد للدولة والحصول عليه لفترة زمنية مستمرة لمدة 10 أعوام وأكثر.

وأكد أن الوزارة تطرح التقديم على الأراضي عبر الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية بدلا من كراسة الشروط المستثمر، مشيرًا إلى أن المستثمر يستطيع الحصول على خريطة كاملة لقطع الأراضي ومواصفاتها.

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