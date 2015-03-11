فشل المفاوضات بين إدارة وعمال السويس للأسمنت واستمرار الإضراب

قال المهندس سمير عبد العزيز ، عضو نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت ، إن المفاوضات التي أجريت بين الإدارة والعمال بحضور القوى العاملة بات بالفشل.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن العاملين بمصعنى الشركة بمنطقتي وادي حجول والقطامية يواصلون إضرابهم لليوم الرابع نتيجة تخلي الشركة عن التزمها بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والعاملين من حقوق وواجبات لكلا الطرفين والتي ينص أحد بنودها علي منح العاملين الأرباح ،مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يحصل العمال على أرباح 2014 على 44 مليون جنيه، لكن فوجئوا بقيام الشركة بإعلان منشور علي الموقع الرسمي للشركة وفي البورصة بحصة الأرباح 37.4 مليون جنيه وهي ذات حصة العاملين في 2012 ،فيما كانت حصة الأرباح في 2013 نحو 41 ونصف.

وتابع عبد العزيز أنه تم إيقاف فرني إنتاج عن العمل نتيجة الإضراب ،لافتاً إلي أن العمال يطالبون بحقوقهم في الأرباح كاملة دون اقتطاع أي جزء منها ،ما دفع العمال بتحرير محضر ضد الشركة بإثبات إضرابهم نتيجة حرمانهم من حقوقهم كاملة، كما تم إخطار محافظ السويس وجميع الجهات الأمنية والمعنية من أجل التدخل لإنهاء الأزمة.