جثمان سفير مصر في كوبا يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء جثمان سفير مصر لدى كوبا “رضا حليم” الذي توفى أمس الثلاثاء بمكتبه أثناء تادية مهمام عمله إثر أزمة صحية مفاجئة على الطائرة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية سامح شكري في استقبال جثمان السفير عقب وصوله مطارالقاهرة، وحرم السفير رضا حليم وعدد من أفراد أسرته، حيث تم إنهاء إجراءات تسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه بمقابر الأسرة.

وقد نعت الخارجية المصرية في بيان لها السفير وأكدت أنه كان نموذجًا للتفاني في العمل، حيث بذل جهدًا كبيرًا على صعيد ترقية العلاقات بين مصر وكوبا في مختلف المجالات.