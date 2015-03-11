موجز الاقتصاد.. وزير البترول: إمدادات السولار منتظمة ولا نية لزيادة الأسعار

شهد اليوم، الأربعاء، عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها، أعلنت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات فى مدينة شرم الشيخ، وتم تكوين مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية كاف لمدة أسبوعين زيادة عن الحصة المقررة، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لقمة مارس الاقتصادية والتى ستنطلق فعاليتها بعد غد الجمعة.

كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية، انتظام إمدادات السولار من الإنتاج المحلى والاستيراد للسوق المحلى، لافتا إلى أنه لا يوجد أى مشكلة فى توفير المنتج لجميع محافظات مصر، مؤكداً مرة أخرى أنه لا زيادة فى أسعار المنتجات البترولية.

وقالت الوزارة اليوم إنه سيتم استئناف تصدير شحنات الزيت الخام (خام غارب) من ميناء شحن رأس غارب بعد التحول إلى خط أنابيب بديل لحين إصلاح الخط الرئيسى الذى تم كسره بواسطة مركب شحن ليبيرية.

وأكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن حجم الأموال التى ساهم بها الرعاة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ تتراوح من 10 إلى 12 مليون دولار.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، انها تغطى جانبا كبيرا من تكلفة المؤتمر وتتحمل الهيئة تغطية بقية التكاليف التى تصل لنحو 100 مليون جنيه قابلة للزيادة.

ووفقا لاستطلاع رأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"،كشف المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، أن 84 % من المصريين يعرفون معلومات عن المؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد نهاية هذا الأسبوع بشرم الشيخ، من بينهم 50 % رفض مشاركة قطر، و31% وافق على مشاركتها، بينما أجاب 19% منهم بأنهم لا يستطيعون الحكم على المشاركة من عدمه،جاء ذلك حول معرفة المصريين بالمؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد بشرم الشيخ نهاية هذا الأسبوع، ومدى موافقتهم على مشاركة قطر بالمؤتمر.

وقالت مصدر مطلعة، إن عودة التسريبات الخاصة بوثائق تخص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن الترخيص الموحد للاتصالات تستهدف الإطاحة بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد المهندس خالد نجم والمهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وإثناء المسئولين عن إطلاق الترخيص الموحد للاتصالات.

كما أكد رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس مجموعة فرج عامر للصناعات الغذائية، على بدء استثمارات مجموعته فى مصنعين لإنتاج العصائر والكيك باستثمارات تصل إلى مليار و200 مليون جنيها فى مدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية، كما يساهم المشروع فى تشغيل عدد كبير من العمالة عند الانتهاء الكامل من المشروع.

وقال البنك التجارى الدولى مصر اليوم ، إنه يسعى للاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية لسيتى بنك داخل مصر.

>وبنهاية تعاملات البورصة اليوم أنهت مؤشراتها، على تراجع جماعى كبير، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء.

البترول تستعد لقمة مارس بغرفة عمليات ومخزون استراتيجى لمدة أسبوعين

وزير البترول: إمدادات السولار منتظمة ولا نية لزيادة الأسعار

وزارة البترول تستأنف تصدير شحنات الزيت الخام من ميناء رأس غارب

هيئة الاستثمار: أموال الرعاة غطت الجانب الأكبر من تكاليف المؤتمر الاقتصادى

بصيرة: 84% لديهم معلومات عن المؤتمر الاقتصادى و50% يرفضون مشاركة قطر

مصادر: حرب التسريبات فى وزارة الاتصالات تستهدف للإطاحة بالوزير الجديد

فرج عامر: إنشاء مصنعين للعصائر والبسكويت باستثمارات مليار و200 مليون جنيه

البنك التجارى الدولى مصر يسعى للاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية لسيتى بنك

البورصة تنهى تعاملاتها بتراجع جماعى كبير بسبب مبيعات الأجانب