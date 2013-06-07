الشرطة الألمانية تعتقل ناشطات من "فيمن"

كتب : روان مسعد منذ 16 دقيقة

تظاهر اليوم عدد من الناشطات من حركة "فيمن"، ضد الاجتماع المقرر انعقاده بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء التونسي، على العريض.

وأخذن يهتفن، "ميركل حرري فيمن" وذلك عندما جاءت الشرطة الألمانية وغطت أجسادهن، حيث تظاهرن نصف عاريات ثم اعتقل عدد منهن.

جاء ذلك في سياق الاحتجاجات التي تبنتها الحركة في البلاد المختلفة ضد الحكومة التونسية، التي اعتقلت في بادئ الأمر أمينة التونسية أثر حيازتها بخاخ مسيل للدموع، ثم اعتقلت عضوات من الحركة أثناء تظاهرن نصف عاريات ضد اعتقال أمينة.