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دنيا سمير غانم: كنت خائفة من المشاركة فى برنامج “X FACTOR”

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دنياأكدت الفنانة دنيا سمير غانم انها قابلت ترشيحها للمشاركة بلجنة التحكيم فى برنامج “x factor” بالخوف،إلا إنها تراجعت بعد ما شرح لها مسئولي مجموعة mbcالمطلوب منها.

دنيا اكدت سعادتها بمشاركة التجربة مع راغب علامة وإليسا،وأوضحت ان عملها كممثلة سيساعدها فى تهيئة المتسابقين للكشف عن قدراتهم،والتعبير عنها بشكل جيد،مؤكدة سعادتها بالمساهمة فى منح المواهب الفرصه للكشف عن قدراتهم.

وكانت مجموعة mbc قد عقدت مساء اليوم مؤتمرا صحفيا فى دبى، وكشف خلاله”مازن حايك ” المتحدث الرسمى للمجموعه عن تفاصيل البر نامج،والذى يقدم موسمه الأول عبر قنواتها بداية من السبت 13مارس المقبل.مشيرا أن هناك العديد من الإضافات تمت على “أكس فاكتور” ،ليظهر وكأنه يقدم للمرة الأولى.

 

 

 

 

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