محافظ الأقصر يتابع نظافة شوارع وميادين المحافظة

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر شوارع السوق السياحي وكليوباترا والمطافي القديمة وساحة معبد الأقصر وميدان ابو الحجاج ا للوقوف علي مدي نظافتها ومتابعة حملات إزالات إشغالات الطرق.

وشدد بدر خلال جولته علي إزالة القمامة المتراكمة بشارع السوق والتعديات واشغالات البازارات والمحلات التجارية ،موجهاً شرطة المرافق لاتخاذ اللازم نحو المخالفين.

وأثناء تجوله بشارع السوق السياحي حذر المحافظ قائدي الدراجات البخارية من الدخول بدراجاتهم في شارع السوق السياحي، مشدداً علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تفقد محافظ الأقصر عدد من محطات الوقود للتأكد من توافر السولار والمواد البترولية بها .