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مورينيو: صفقة ماتيتش دليل على عظمة تشيلسي

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مورينيو: صفقة ماتيتش دليل على عظمة تشيلسي مورينيو: صفقة ماتيتش دليل على عظمة تشيلسي

في رأي جوزيه مورينيو، أن تتعاقد مع لاعب كان في ناديك من قبل ولم ينجح هو دليل على عظمة تشيلسي.. وذلك في إطنابه على نمنيا ماتيتش نجم وسط الفريق اللندني.

تشيلسي تعاقد مع ماتيتش، لم ينجح كثيرا، فباعه النادي الإنجليزي إلى بنفيكا.. ثم جاء مورينيو مدربا للفريق اللندني، فانتدب لاعب الوسط من جديد.

وحاليا بات ماتيتش من أهم مفاتيح لعب تشيلسي بحسب وصف مورينيو.

وقال مورينيو: "أولا لو كنت أنا المدرب الموجود وقت التفكير في بيع ماتيتش لما رحل إلى بنفيكا أبدا".

وأوضح "أن تمتلك لاعبا أعسر، طوله مترا و95 سنتيمتر.. ويجيد أدوارا متعددة في وسط الملعب، فهو لاعب لا أحد يفرط فيه".

وتابع "لكن عموما حين قرر تشيلسي شراء ماتيتش من جديد، أثبت النادي مدى عظمته".

وفسر "أن تظن نفسك فشلت مع لاعب، ثم تنتبده من جديد لأن هذا في صالح الفريق، فهذا أمر رائع".

وأضاف "كان أمامنا أكثر من اختيار في وسط الملعب، وكان رأيي أن ماتيتش الأفضل، لم يجادلني أحد في النادي رغم صعوبة الموقف، وتعاقدوا مع ماتيتش من دون تفكير".

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فيديو اليوم السابع