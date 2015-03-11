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عضو لجنة برشلونة: ريال مدريد يظفر بتوقيع دانيلو

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عضو لجنة برشلونة: ريال مدريد يظفر بتوقيع دانيلو عضو لجنة برشلونة: ريال مدريد يظفر بتوقيع دانيلو

نجح ريال مدريد في التغلب على منافسه برشلونة وظفر بتوقيع الظهير الأيمن البرازيلي لبورتو دانيلو حسبما أكد كارليس ريكساش عضو اللجنة الفنية للنادي الكتالوني.

ريال مدريد وبرشلونة كانا يتنافسا على ضم الظهير الأيمن البرازيلي، ولكن أكد ريكساش في تصريحاته لـ"إي سبورت 3" أنه أبلغ بأن دانيلو وقع بالفعل للفريق الملكي.

وكان برشلونة يرغب في ضم دانيلو حتى يكون بديلا لدانييل ألفيش الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، ولكن منع النادي الكتالوني من إبرام أي صفقات حتى صيف عام 2016 جعل اللاعب البرازيلي يتوجه إلى ريال مدريد.

وتشير بعض التقارير إلى أن دانيلو سوف ينافس داني كارفاخال على مركز أساسي بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة الفريق الملكي في التخلي عن ألفارو أربيلوا.

يذكر أن دانيلو خرج مصابا مساء الثلاثاء في المباراة التي جمعت فريقه ببازل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد اصطدامه بحارس مرمى فريقه.

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