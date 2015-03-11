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ميسي وفابريجاس يوضحان - حب البوكر والمغامرة مثل ملعب كرة القدم

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ميسي وفابريجاس يوضحان - حب البوكر والمغامرة مثل ملعب كرة القدم ميسي وفابريجاس يوضحان - حب البوكر والمغامرة مثل ملعب كرة القدم

خلال شهر واحد التقطت عدسات الكاميرات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة مرتين في كازينوهات المقامرة مع زميله السابق سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي.

صحيفة (فور فور تو) أجرت حوارا مع الثنائي ميسي وفابريجاس صديقا الطفولة بشأن قصة المقامرة وعلاقتها بأداء اللاعبين في ملعب كرة القدم.

ميسي في البداية تحدث وقال "هناك البعض يتحدث أن موهبة كرة القدم فطرية، لكنني أمتلك غريزة مقامر".

وأضاف "في الملعب أحاول اتخاذ أفضل قرار أو تحرك، في المقابل أحاول ألا أفعل ما يتوقعه مني الخصم".

فابريجاس لاعب تشيلسي الذي زامل ميسي منذ أن كانا في صفوف ناشئين برشلونة قبل أن ينتقل إلى إنجلترا مع أرسنال يتشارك مع ليو في حب المقامرة لكنه لا يحب الحديث عنها.

ويقول سيسك "إنها حياتي الشخصية، أفعل ما يحلو لي وما يجعلني سعيدا وليس لدي شيئا لأقوله بخصوص هذا الأمر".

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فيديو اليوم السابع