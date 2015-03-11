بوجبا: انتقالي يساوي 200 مليون يورو؟ أشعر بالدوار من ذلك الرقم

يرى بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس أن السعر الذي حدده وكيل أعماله مينو رايولا بـ200 مليون يورو من أجل انتقاله لأي نادي مستقبلا يجعله يشعر بالدوار.

بوجبا يقدم أداء متميزا مع يوفنتوس خلال المواسم الأخيرة ما جعل العديد من الأندية الأوروبية ترغب في ضمه أبرزهم ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، تشيلسي، مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن رايولا أخبر برشلونة أن عليهم دفع ذلك المبلغ من أجل الظفر بتوقع اللاعب الفرنسي حينما تنتهي عقوبة النادي الكتالوني في صيف عام 2016.

وأكد بوجبا في تصريحاته لصحيفة "كوريير ديللو سبورت" أنه لا يقوم بالتركيز في تلك التقارير، وأنه يهتم فقط بالأداء الذي يقدمه داخل الملعب.

وأوضح"إذا انتبهت لتلك التقارير وتلك الأرقام سوف أشعر بالدوار".

وأضاف"إذا أردتم معرفة أي شيء بخصوص مستقبلي عليكم بالتوجه بالسؤال إلى وكيل أعمالي".