أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بوجبا: انتقالي يساوي 200 مليون يورو؟ أشعر بالدوار من ذلك الرقم

Google+ Print
بوجبا: انتقالي يساوي 200 مليون يورو؟ أشعر بالدوار من ذلك الرقم بوجبا: انتقالي يساوي 200 مليون يورو؟ أشعر بالدوار من ذلك الرقم

يرى بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس أن السعر الذي حدده وكيل أعماله مينو رايولا بـ200 مليون يورو من أجل انتقاله لأي نادي مستقبلا يجعله يشعر بالدوار.

بوجبا يقدم أداء متميزا مع يوفنتوس خلال المواسم الأخيرة ما جعل العديد من الأندية الأوروبية ترغب في ضمه أبرزهم ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، تشيلسي، مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن رايولا أخبر برشلونة أن عليهم دفع ذلك المبلغ من أجل الظفر بتوقع اللاعب الفرنسي حينما تنتهي عقوبة النادي الكتالوني في صيف عام 2016.

وأكد بوجبا في تصريحاته لصحيفة "كوريير ديللو سبورت" أنه لا يقوم بالتركيز في تلك التقارير، وأنه يهتم فقط بالأداء الذي يقدمه داخل الملعب.

وأوضح"إذا انتبهت لتلك التقارير وتلك الأرقام سوف أشعر بالدوار".

وأضاف"إذا أردتم معرفة أي شيء بخصوص مستقبلي عليكم بالتوجه بالسؤال إلى وكيل أعمالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع