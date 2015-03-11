فالنسيا يعتذر لجمهور مانشستر يونايتد

قدم أنطونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد اعتذارا لزملائه في الفريق ولجمهوره بعد الهزيمة التي تلقاها الشياطين الحمر أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرسنال تغلب على مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي لكأس إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت أخطاء فادحة من فالنسيا في هدفي المدفعجية.

فخلال الهدف الأول ساهم سوء تغطيته الدفاعية في إعطاء ناتشو مونريال فرصة التسديد دون أي مضايقة، أما الهدف الثاني فهو الذي مرر الكرة بالخطأ إلى داني ويلبيك.

وكتب فالنسيا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا:"أود أن أعتذر لكل زملائي وجمهور مانشستر يونايتد".

يذكر أن يونايتد يستعد للقاء توتنام في أولد ترافورد الأحد المقبل لحساب الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، حيث يسعى الفريق لاحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.