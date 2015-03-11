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ضحية عنصرية جماهير تشيلسي: لن يشتروني بأموالهم

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ضحية عنصرية جماهير تشيلسي: لن يشتروني بأموالهم ضحية عنصرية جماهير تشيلسي: لن يشتروني بأموالهم

أكد الفرنسي سوليماني إس والذي تعرض لهتافات عنصرية من قبل جمهور تشيلسي الشهر الماضي أنه رفض دعوة إدارة النادي الإنجليزي لحضور مباراة الفريقين التي تقام اليوم الأربعاء.

سوليماني تعرض لاعتداء عنصري من جمهور تشيلسي أثناء لقاء فريقهم مع باريس سان جيرمان الشهر الماضي، حيث رفضوا دخوله إلى عربة مترو الأنفاق بجوارهم بسبب لون بشرته.

وأرسلت إدارة نادي تشيلسي دعوة إلى المواطن الفرنسي من أجل حضوره مباراة الفريقين اليوم في ستامفورد بريدج للاعتذار عما بدر من جمهور النادي، لكنه رفضها.

وأوضح سبب رفضه في تصريحاته لإذاعة "أر تي أل" الفرنسية"تشيلسي لا يستطيع أن يقوم بشرائي".

وأضاف"لا أرغب في الجلوس في الملعب بجوار الجماهير التي قامت بدفعي خارج عربة المترو، أنا مازلت أسمع أصواتهم حتى اليوم تتردد بداخلي".

وأكمل "أنا أعرف كيف أتعايش مع العنصرية، لكن هذه كانت المرة الأولى التي أذهب فيها إلى طبيب من أجل الحصول على استشارة طبية للهدوء قليلا بسبب المتاعب التي شعرت بها بعد تلك الحادثة".

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فيديو اليوم السابع