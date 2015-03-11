ضبط 9 كيلو ذهب و24 فص ألماس مع راكب لبناني بمطار برج العرب

بالصور.. غرف خاصة لتفتيش السيدات بمطار برج العرب قبل صعودهن للطائرة

قال اللواء طيار صادق الشوري، مدير مطار برج العرب الدولي، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن السلطات الأمنية وجمارك مطار برج العرب الدولي، قد تمكنت من ضبط راكب لبناني قادما من لبنان عن طريق دبي وجد أثناء محاولته الدخول المطار وبحوزتة 9 كيلو دهب و24 فص الماس، وبتفتيشه عثر معه علي المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية معه.