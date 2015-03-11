أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط 9 كيلو ذهب و24 فص ألماس مع راكب لبناني بمطار برج العرب

Google+ Print
ضبط 9 كيلو ذهب و24 فص ألماس مع راكب لبناني بمطار برج العرب ضبط 9 كيلو ذهب و24 فص ألماس مع راكب لبناني بمطار برج العرب
قال اللواء طيار صادق الشوري، مدير مطار برج العرب الدولي، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن السلطات الأمنية وجمارك مطار برج العرب الدولي، قد تمكنت من ضبط راكب لبناني قادما من لبنان عن طريق دبي وجد أثناء محاولته الدخول المطار وبحوزتة 9 كيلو دهب و24 فص الماس، وبتفتيشه عثر معه علي المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية معه.
>بالصور.. غرف خاصة لتفتيش السيدات بمطار برج العرب قبل صعودهن للطائرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365