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مطار القاهرة: غدًا ذروة وصول وإقلاع رحلات المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى

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مطار القاهرة: غدًا ذروة وصول وإقلاع رحلات المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى مطار القاهرة: غدًا ذروة وصول وإقلاع رحلات المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى
استقبل اللواء أحمد جنينة، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، المستشار العلمى للرئيس الأمريكى الدكتور محمد العريان بمطار القاهرة، مؤكدا أن وجهة مشرفة لأى شخص يمكن أن يقصدها ووجود فريق عمل متكامل من العلاقات العامة والإعلام والنشر بشركة الميناء على أعلى مستوى من أجل استقبال ضيوف المؤتمر الاقتصادى، مؤكدا فى تصريحات صحفية أن ذروة رحلات الوصول والسفر للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى ستكون غدًا، الخميس، حيث تنظم مصر للطيران 26 رحلة لشرم الشيخ بمعدل رحلة فى كل ساعة.

وأكد جنينة أن مصر فى طريقها السليم قائلا: "نقف جميعا مع استثمارات بلادنا وقيادتها ونستقبل الوفود على مدار 24 ساعة، ومصر واجهة مشرفة ولدينا فريق علاقات عامة على قدر مسئولية استقبال وفود المؤتمر من أوروبا ودول الخليج".

وأوضح جنينة أن مشروع أيربورت سيتى بمطار القاهرة، الذى سيتم طرحه فى المؤتمر الاقتصادى سيلتقى نجاحا أكبر وسيكون عند تنفيذه أفضل من ديزنى ومنتجاتها.


>بالفيديو..محمد العريان يصل القاهرة للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

بالصور..تفاصيل لقاء السيسى مع محمد بن زايد.. بحث آخر تطورات المؤتمر الاقتصادى.. الرئيس يشيد بموقف الإمارات لدعم مصر ومساندة شعبها.. وولى عهد أبو ظبى: القاهرة ركيزة الاستقرار وصمام الأمان بالمنطقة

وزير الطيران:إنهاء كل الاستعدادات لاستقبال فاعليات المؤتمر الاقتصادى..تنسيق مع الأجهزة الأمنية وتوفير أجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة..ويؤكد: مطار شرم الشيخ جاهز لاستقبال الوفود المشاركة

بالصور.. الاستعدادات النهائية بالقاعة الرئيسية للمؤتمر الاقتصادى

منظمة أمريكية تطالب رجال أعمال باستغلال المؤتمر الاقتصادى لدعم الشواذ

إبراهيم محلب يتوجه لشرم الشيخ استعدادا للمؤتمر الاقتصادى

بالصور والأسماء.. قائمة الشركات الراعية للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

الأحزاب والدولة إيد واحدة فى المؤتمر الاقتصادى.. وتسارع فى تقديم الدعم للمؤتمر.. وتقترح دعم مشروعات الطاقة والمشروعات كثيفة العمالة.. و"الوفد" يطالب بضمانات قانونية لتوفير مناخ آمن للمستثمرين

بالصور.. مستشار الرئيس للأمن يتفقد قاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

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مصر 365

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