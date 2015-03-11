مطار القاهرة: غدًا ذروة وصول وإقلاع رحلات المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى

استقبل اللواء أحمد جنينة، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، المستشار العلمى للرئيس الأمريكى الدكتور محمد العريان بمطار القاهرة، مؤكدا أن مصر وجهة مشرفة لأى شخص يمكن أن يقصدها ووجود فريق عمل متكامل من العلاقات العامة والإعلام والنشر بشركة الميناء على أعلى مستوى من أجل استقبال ضيوف المؤتمر الاقتصادى، مؤكدا فى تصريحات صحفية أن ذروة رحلات الوصول والسفر للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى ستكون غدًا، الخميس، حيث تنظم مصر للطيران 26 رحلة لشرم الشيخ بمعدل رحلة فى كل ساعة.

وأكد جنينة أن مصر فى طريقها السليم قائلا: "نقف جميعا مع استثمارات بلادنا وقيادتها ونستقبل الوفود على مدار 24 ساعة، ومصر واجهة مشرفة ولدينا فريق علاقات عامة على قدر مسئولية استقبال وفود المؤتمر من أوروبا ودول الخليج".

وأوضح جنينة أن مشروع أيربورت سيتى بمطار القاهرة، الذى سيتم طرحه فى المؤتمر الاقتصادى سيلتقى نجاحا أكبر وسيكون عند تنفيذه أفضل من ديزنى ومنتجاتها.

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