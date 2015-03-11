موجز أخبار محافظات مصر.. الحبس 3 سنوات للمتهمين بذبح "الكلب ماكس"

نشر "اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أخبارًا لأحداث مهمة وقعت فى عدد من المحافظات أبرزها الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين بذبح "الكلب ماكس" بشبرا الخيمة، حيث قضت محكمة جنح شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز الحناوى، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ3 متهمين حضوريا وغيابيا على رابع فى واقعة تعذيب وذبح كلب الأهرام بشبرا الخيمة، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية.

وفى الإسكندرية تلقت إدارة الجمرك التعليمية، شكوى من والد الطالب إسلام على الغمرى، الطالب بمدرسة قلعة قايتباى الإعدادية بنين، يشكو فيها من قيام أحد مدرسى الرياضيات بضرب نجله ما نتج عنه كسر فى ذراعه اليمنى.

وأشار والد الطالب فى موضوع الشكوى إلى أن نجله قام بزيارة مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، والتى تخرج منها قبل التحاقه بالمرحلة الإعدادية ليسلم على أحد المدرسين هناك، وأثناء تواجده فى فناء المدرسة لاحظ قيام المدرس المذكور بضرب طالب آخر فى الصف الثانى الابتدائى، مما دفع "إسلام" للدفاع عن الطالب لصغر سنة، ما أثار حفيظة المدرس وانهال على إسلام بالضرب، حيث قام بركلة فى جسده ركلة قوية أوقعته على الأرض وتسببت فى كسر ذراعه اليمنى.

وإلى أهم الأخبار

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الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين بذبح "الكلب ماكس" بشبرا الخيمة

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الحبس 3 سنوات لمتهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة بأسيوط

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>ولى أمر يتهم مدرسا بكسر ذراع نجله داخل مدرسة بالإسكندرية

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