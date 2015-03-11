حبس27 من أصحاب المستودعات بالقاهرة الجديدة لبيعهم أنبوبة الغاز بـ100 جنيه

أمر محمد يوسف وكيل نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء بإشراف المستشار وليد السعيد، بحبس 27 صاحب مستودع توزيع أنابيب البوتاجاز 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم ببيع أسطوانة الغاز الواحدة بـ100 جنيه للمواطنين بمناطق التجمع الخامس.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت مباحث التموين حملة مكبرة على أصحاب المستودعات بمناطق الرحاب والشروق والتجمع الخامس، وتم ضبط المتهمين أصحاب المستودعات ببيع أنابيب الغاز للجمهور بمبالغ مالية بثمن يصل إلى 100 جنيه للأنبوبة، فتم القبض عليهم، وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.