موجز أخبار مصر العاجلة.. مقتل 10 إرهابيين والقبض على 17 مشتبها به

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها الاستعدادات الأخيرة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، إعلان مصادر أمنية بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، مقتل 10 إرهابيين والقبض على 17 مشتبها فيهم فى حملة أمنية مكبرة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن مؤتمر الاقتصاد المصرى والحضور الواسع من دول ومؤسسات عالمية دليل قوى على اهتمام العالم وحرصه على التواجد والمشاركة فى دعم المسيرة الاقتصادية والتنمية الحضارية لمصر، وهو ما يؤكد على مكانة مصر وقدرتها على توظيف مقوماتها الاقتصادية وتنفيذ استراتيجيات استثمارية مشجعة تصب فى صالح نمو الاقتصاد المصري، معرباً عن ثقته بقدرة القيادة المصرية على إدارة وإنجاح المؤتمر وتحقيق جميع أهدافه لصالح الاقتصاد المصرى.

من ناحية أخرى أسدلت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار معتز الحناوى، الستار على قضية "كلب الأهرام"، وحكمت بحبس المتهمين بتعذيبه وقتله بالحبس 3 سنوات، حضوريا لـ3 أشخاص، والمدة ذاتها غيابيا لمالك الكلب، كما ألزمت المحكمة المحامين بمصاريف الدعوى، ورفض الشق المدنية.

والتقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق جون هيسترمان، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة فى القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفيما يلى موجز لأهم الأخبار العاجلة..

>

بالصور..مصر والإمارات يؤكدان ضرورة مواجهة الأخطار المهددة للأمن القومى العربى

>

مقتل 10 إرهابيين والقبض على 17 مشتبها بهم فى حملة بشمال سيناء

>

محافظ الإسكندرية يخرج عن صمته:لم أطلب تخصيص أرض للقنصلية الأمريكية

>

مقتل صاحب محل متأثرًا بطلق نارى من عناصر إخوانية لخلافات بينهم فى المرج

>

الرئيس السيسى يشيد بمواقف الإمارات لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها

>

رئيس الأركان يلتقى قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية

>

بالصور..الرئيس يحتفل بعيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

>

السعودية: تصريحات وزيرة الخارجية السويدية تدخل سافر فى شئون المملكة

>

الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين بذبح "الكلب ماكس" بشبرا الخيمة

>

نائب محافظ القاهرة: إنقاذ طفل والبحث عن آخر تحت أنقاض عقار العباسية

>

الحكومة توافق على قانون إنشاء وتنظيم لجنة استرداد الأموال المنهوبة

>

جنح البساتين تقضى بحبس حسام أبو الفتوح 3 سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد

>

دراسة تكشف: الحكومة الأمريكية زورت أبحاثاً طبية من أجل البيزنس

>

اشتباكات بالدقهلية أمام مستودعات البوتاجاز بسبب أزمة الغاز

>

مجلس الوزراء يوافق على "قانون الكسب غير المشروع"

>

محامٍ ينتحل صفة طبيب يتسبب فى وفاة طفلة بمستشفى بمدينة نصر

>

إدراة مكافحة المخدرات تبيد 9 أفدنة خشخاش فى وادى النسرين بجنوب سيناء

>

محلب يوجه بحل مشكلات الوقود.. والبترول:سبب أزمة السولار شائعة

>

الأموال العامة ترصد تحويلات غير مشروعة بـ20 مليونا بين تجار مصريين وأتراك

>

تنظيم 21 رحلة من القاهرة لشرم الشيخ لنقل 1800 مشارك بالمؤتمر الاقتصادى

>

فكر داعش يصل إسرائيل.."الحريديم" يدمرون تمثالا لتعارضه مع "التوراة"

>

بالصور.. مستشار الرئيس للأمن يتفقد قاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

>

موضوعات متعلقة..

موجز أخبار مصر للساعة6..الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

>

بالفيديو.. آخر مستجدات عالم المال والأعمال فى نشرة اليوم السابع الاقتصادية

>

موجز الصحافة العالمية: المؤتمر الاقتصادى يظهر استعداد مصر لتلقى الاستثمارات

>

موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد

>

>