للتخلص من الألم.. 6 أطعمة ومشروبات بديلة للمسكنات

أضرار المسكنات عند الشعور بالألم

تعرف على الأطعمة والمشروبات التى تخلصك من الألم بشكل طبيعى:

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>تشير الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن الشعور بالألم من أصعب الأشياء التى يمر بها الإنسان، وفى الوقت نفسه فتناول للمسكنات قد يسبب له العديد من المضاعفات على صحته، مثل مشاكل الكلى والكبد.>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة والمشروبات التى تساعدك على تسكين آلامك والاستغناء عن المسكنات، منها:>1- الكركم يحد من الالتهابات ويعد مسكنا قويا، فيمكنك إضافته للطعام أثناء الطهى، أو تناوله مع كوب الحليب فى الصباح.>2- زيت الزيتون، يستخدم فى صناعة العديد من العقاقير المسكنة، ولذلك يمكنك وضعه فى الطعام أثناء الطهى.>3- القرفة، تحتوى على مضادات للالتهابات ولذلك يمكنك تناولها عن طريق وضعها فى الطعام أثناء الطهى أو تناولها كمشروب.>4- الزنجبيل: له تأثير سحرى فى التخلص من الشعور بالألم وذلك يرجع إلى قدرته على الحد من إفراز الهرمون المسبب للشعور بالألم وأيضا يعتبر مضاد قوى للالتهابات.>5- الأسماك تحتوى على فيتامين د والأوميجا3، واللذان يحدان من الشعور بالألم فى العظام، ولذلك ينصح بتناولها مرتين فى الأسبوع.>6- القرنفل، يعد مسكنا قويا للأسنان، فعند شعور بالألم فى أسنانك يمكنك وضع قرنفل على أماكن الألم وستكتشف أنها تختفى سريعاً.