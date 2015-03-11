مسئول فرنسى : الطفل والرجل منفذو عملية إعدام فلسطينى فرنسيان

قال مسئول فرنسى لأسوشيتد برس اليوم الأربعاء إن رجلا وفتى ظهرا فى تسجيل مصور لتنظيم داعش يعرض قتل فلسطينى على يد مواطنين فرنسيين، مضيفا أن السلطات تحقق فيما إذا كان للرجل صلة بمتطرف هاجم مدرسة يهودية فى جنوب فرنسا عام 2012.

كما ذكر المسئول، الوثيق الصلة بأجهزة المخابرات لكنه غير مخول بالتحدث علنا بشأن التحقيق، أن مقاتلا فرنسيا آخر أعلن التنظيم عن وفاته فى تفجير انتحارى هذا الأسبوع، هو شاب فى سن المراهقة.

وكان الرجل الذى ظهر فى التسجيل المصور الذى نشر مساء أمس الثلاثاء يتحدث بلكنة جنوب فرنسا، وتتشابه ملامحه مع ملامح الأخ غير الشقيق لمحمد مراح الذى قتلة سبعة أشخاص فى هجمات على مدرسة يهودية ومظليين فى جنوب فرنسا فى 11 مارس 2012.

ويشيد الرجل فى التسجيل المصور بالهجمات على اليهود "فى معقلكم فى فرنسا" بينما كان يقف هو والفتى وراء الرجل الذى كان على وشك أن يقتل.

وبالإضافة إلى عملية القتل التى وقعت عام 2012 فى تولوز، كان اليهود فى متجر للأطعمة اليهودية من بين الأهداف خلال ثلاثة أيام من الإرهاب فى باريس هذا العام، والتى شهدت سقوط 20 قتيلا من بينهم ثلاثة مسلحين.