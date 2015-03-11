البحرين تحبس طالبا و 2 من مدرسيه لغنائه القرآن بمصاحبة آلات موسيقية

ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الأربعاء أن النيابة العامة فى المملكة الخليجية أمرت بحبس طالب واثنين من مدرسيه بعد أن ظهر الطالب فى فيديو على مواقع للتواصل الاجتماعى وهو يغنى آيات من القرآن بمصاحبة عزف على آلات موسيقية.

وقالت إن أحد مدرسى الطالب ظهر فى الفيديو وهو يعزف على إحدى الآلات الموسيقية المصاحبة للغناء ضمن مسابقة فنية لطلاب من مختلف الدول الإسلامية.

ومضت الوكالة قائلة "استجوبت النيابة الطالب القائم بالغناء والمدرسين اللذين توليا تدريبه على الأغنية والعزف ووجهت لهم تهمة المساس بالدين الإسلامى وإهانة شعائره وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية."

وأضافت أن النيابة طلبت حضور باقى مسئولى المدرسة ولجنة تحكيم المسابقة لسماع أقوالهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد فحصت التسجيل المصور وتبين لها اشتراك المدرسة فى مسابقة لتلاوة القرآن.

وعقب التحقيق الإدارى أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة التى فتحت تحقيقها، والقوانين فى البحرين أكثر تحررا بالمقارنة بالسعودية ودول خليجية أخرى لكن المجتمع فيها محافظ دينيا.

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