مصرع مدرس وإصابة زوجته ونجله في تصادم 4 سيارات بقنا

لقى مدرس مصرعه وأصيبت زوجته ونجله إثر وقوع تصادم ببن 4 سبارات بالطريق الصحراوى بمركز نجع حمادي،وتلقى اللواء عادل عبدالعظيم مدير أمن قنا إشارة بوقوع تصادم فى نجع حمادى.

وكشفت التحريات مصرع المدعو “رجب . أ . م ” ٥٣ سنه وإصابة زوجته ونجله إثر احتراق سيارته التى كان يقودها والتى تحمل ارقام ١٩٣ ج م ط ،إذ تببن وقوع تصادم بين سيارتة والسبارات أرقام ٢٨٠٣٢ نقل قنا و ٧٤١٥ ط ر م ” و ٢٤٨٢١ ملاكى قنا.

ذلك نتيجة كثافة الرمال على الطريق الصحراوى ،وإنعدام الرؤية بالطريق ،فتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.