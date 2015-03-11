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مصرع مدرس وإصابة زوجته ونجله في تصادم 4 سيارات بقنا

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مصرع مدرس وإصابة زوجته ونجله في تصادم 4 سيارات بقنا مصرع مدرس وإصابة زوجته ونجله في تصادم 4 سيارات بقنا

تصادم – ارشيفية

لقى مدرس مصرعه وأصيبت زوجته ونجله إثر وقوع تصادم ببن 4 سبارات بالطريق الصحراوى بمركز نجع حمادي،وتلقى اللواء عادل عبدالعظيم مدير أمن قنا إشارة بوقوع تصادم فى نجع حمادى.

وكشفت التحريات مصرع المدعو “رجب . أ . م ” ٥٣ سنه وإصابة زوجته ونجله إثر احتراق سيارته التى كان يقودها والتى تحمل ارقام ١٩٣ ج م ط ،إذ تببن وقوع تصادم بين سيارتة والسبارات أرقام ٢٨٠٣٢ نقل قنا و ٧٤١٥ ط ر م ” و ٢٤٨٢١ ملاكى قنا.

ذلك نتيجة كثافة الرمال على الطريق الصحراوى ،وإنعدام الرؤية بالطريق ،فتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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