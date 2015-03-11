بالفيديو.. أمن الإسماعيلية يضبط تشـكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية قيام بعض المسجلين جنائيًا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري بالطرق العامة والفرعية متخذين من محافظتي الإسـماعيلية والشـرقية مَسرحًا لمُزاولة نشاطهم الإجرامي، وأنهـم وراء ارتكـاب العديد من حوادث سـرقات السيارات بالإكراه.

والمتهمين هم، “محمد م هـ – 29 سنة – عاطل”، مقيم الشرقية، وسبق اتهامه في 2 قضية “مخدرات – سرقات بالإكراه”، و”عبدالحكيم . ع . ع – 50 سنة – عاطل”، مقيم بالشرقية، وسبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا “آداب – مخدرات – أموال عامة – سرقة وسائل نقل” والمطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 6714 لسنة 2013 قسم قليوب القليوبية بالسجن المؤبد “سرقة بالإكراه”، و”أشرف . ع . م – 45 سنة – عاطـل”، مقيم بالشرقية، مسجل شقي خطر “فرض سيطرة”، والمطلوب للتنفيذ عليه في الجناية رقـم 895 لسنة 2014 قسم المعادي القاهرة بالسجن 3 سـنوات بتهمة “مخدرات”، “عزت . م . إ – 37 سنة – عاطل”، مقيم بالشرقية، مسجل شقي خطر “مخدرات”، وأحمد . م . ع – 25 سنة – عاطل”، مقيم بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعًا وبحوزتهم “2 بندقية آلية عيار 7,62×39 وخزينة بداخلها عدد 49 طلقة من ذات العيار – بندقية خرطوش عيار 12 بداخلها 3 طلقات من ذات العيار – لفافة بداخلها كمية من مخدر الهيروين وزنت “20″ جرام – دراجة نارية بدون لوحات معدنية و السيارة رقم “153688 ملاكى الشرقية”، والسيارة رقم “5247 نقل الإسماعيلية” ماركة شيفروليه والتي يستخدمونهم في ارتكاب وقائع السرقة – 9هواتف محمولة”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم “11″ واقعة سرقة سيارات، وقد أضاف المتهمين بأنهم كانوا قد عقدوا النية على خطف نجل أحد رجال الأعمال بمدينة العاشر من رمضان الشرقية خلال الأيام القادمة وإعادته مقابل فدية مالية واعتزامهم السطو على أحد أصحاب محطات الوقود الكائنة بطريق الإسماعيلية / القاهرة الصحراوي أثناء قيامه بتوريد حصيلة البيع للبنك، كما تبين من فحص الهواتف المضبوطة بأن من بينها عدد 2 هاتف خاصة بالمجني عليهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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