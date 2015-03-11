أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفل صعقه تيار كهربائى داخل منزله بأسيوط

Google+ Print
مصرع طفل صعقه تيار كهربائى داخل منزله بأسيوط مصرع طفل صعقه تيار كهربائى داخل منزله بأسيوط
لقى منذ قليل طفل مصرعه بعد أن صعقه تيار كهربائى داخل منزله، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساحل سليم.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقرية النزلة المستجدة بمركز ساحل سليم، بمصرع (محمد ،ح،أ) ١٤ سنة بسبب صعقه بتيار كهربائى أثناء عبثه بالكهرباء داخل المنزل، ولم يتمكن أهله من إنقاذه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساحل سليم المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365