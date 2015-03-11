مصرع طفل صعقه تيار كهربائى داخل منزله بأسيوط

لقى منذ قليل طفل مصرعه بعد أن صعقه تيار كهربائى داخل منزله، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساحل سليم.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقرية النزلة المستجدة بمركز ساحل سليم، بمصرع (محمد ،ح،أ) ١٤ سنة بسبب صعقه بتيار كهربائى أثناء عبثه بالكهرباء داخل المنزل، ولم يتمكن أهله من إنقاذه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساحل سليم المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.