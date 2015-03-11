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حبس فران ومزارعين 4 أيام لحيازتهم 12 كيلو بانجو بالمنيا

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حبس فران ومزارعين 4 أيام لحيازتهم 12 كيلو بانجو بالمنيا حبس فران ومزارعين 4 أيام لحيازتهم 12 كيلو بانجو بالمنيا
قررت نيابة المنيا حبس 3 متهمين لحيازتهم 12 كيلو من نبات البانجو المخدر 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط كل من أحمد م 21 سنة فران، ومحمد ش 27 سنة فلاح، وصلاح ش 22 سنة فلاح، من مطاى وبحوزتهما 17 لفافة بانجو كبيرة تزن حوالى 7 كيلو بانجو بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 965 لسنة 2015 إدارى مركز مطاى.

كما تم ضبط أبو شوك أن 47 سنه فلاح من بنى مزار وبحوزته 2 لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرامات بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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