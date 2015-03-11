القبض على 5 مسجلين خطر هاربين من أحكام بالإعدام بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم، من القبض على 5 من المسجلين خطر والمحكوم عليهم بالإعدام، والهاربين من عدة أحكام قضائية وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعدة طلقات نارية، وذلك فى حملة أمنية مكبرة يدعمها مجموعات قتالية استهدفت أماكن إقامتهم بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بأسيوط.

وكان اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية يدعمها مجموعات قتالية من القبض على 5 من العناصر الخطرة والهاربين من أحكام بالإعدام بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، وهم (ع ،ف،ا) 42 سنة فلاح وبحوزته بندقية آلية و11 طلقة، و(س،ع،أ) 60 سنة فلاح وبحوزته بندقية آلية و17 طلقة، و(ز،خ،أ) 62 سنة وبحوزته بندقية آلية و15 طلقة، و(ع،ع،أ) 47 سنة فلاح وبحوزته بندقية آلية و14 طلقة، و(ز،ف،أ) 62 سنة فلاح وبحوزته بندقية آلية و9 طلقات من ذات العيار، والمقيمين قرية المعابدة بابنوب والمحكوم عليهم بالإعدام فى القضية رقم 4683 جنايات مركز أبنوب لسنة 2014، المقيدة برقم 1106 كلى شمال أسيوط لسنة 2014 قتل عمد بجلسة 2 مارس 2015، وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.