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العثور على جثة غريق بالنيل بأسيوط

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العثور على جثة غريق بالنيل بأسيوط العثور على جثة غريق بالنيل بأسيوط
تمكنت قوات الإنقاذ بأسيوط من انتشال جثة لغريق فى العقد الخامس من العمر.

وتلقى اللواء عبد العظيم نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من قسم ثان أسيوط يفيد بالعثور على جثة لغريق فى العقد الخامس من العمر، يرتدى كامل ملابسه ولا توجد به أى آثار لإصابات أو جروح، وبالبحث والتحرى تبين أن الجثة لمدرس يدعى (ممدوح،س،م) ٤٧ سنة، وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الشاملة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى أمرت بكشف ملابسات الحادث والتحقيق حول الواقعة.

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