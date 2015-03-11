اشتعال سيارة أثناء رفعها من تحت أنقاض عقار العباسية المنهار

اشتعلت منذ قليل النيران فى سيارة ملاكى، أثناء قيام رجال الحماية المدنية برفعها ضمن أنقاض العقار المنهار بالعباسية.

وعلى الفور تمكنت سيارة إطفاء موجودة بمكان الحادث من إخماد النار بالسيارة، ورجح مصدر بالحماية المدنية أن يكون سبب اشتعال النار بالسيارة بوجود زيت من بنزين السيارة نتيجة ارتطام حطام العقار عليها، وأثناء رفعها حدثت شرارة أدت إلى اشتعال النار بها.

وأضاف المصد أنهم يعملون الآن على تأمين خطوط الغاز بالمنطقة تمهيدًا لإنهاء أعمال رفع الأنقاض.

- فصل التيار الكهربائى وخط الغاز بمحيط العقار المنهار بالعباسية

>- رجال الحماية المدنية يبحثون عن شخصين تحت أنقاض العقار المنهار بالعباسية

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