أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اشتعال سيارة أثناء رفعها من تحت أنقاض عقار العباسية المنهار

Google+ Print
اشتعال سيارة أثناء رفعها من تحت أنقاض عقار العباسية المنهار اشتعال سيارة أثناء رفعها من تحت أنقاض عقار العباسية المنهار
اشتعلت منذ قليل النيران فى سيارة ملاكى، أثناء قيام رجال الحماية المدنية برفعها ضمن أنقاض العقار المنهار بالعباسية.

وعلى الفور تمكنت سيارة إطفاء موجودة بمكان الحادث من إخماد النار بالسيارة، ورجح مصدر بالحماية المدنية أن يكون سبب اشتعال النار بالسيارة بوجود زيت من بنزين السيارة نتيجة ارتطام حطام العقار عليها، وأثناء رفعها حدثت شرارة أدت إلى اشتعال النار بها.

وأضاف المصد أنهم يعملون الآن على تأمين خطوط الغاز بالمنطقة تمهيدًا لإنهاء أعمال رفع الأنقاض.

- فصل التيار الكهربائى وخط الغاز بمحيط العقار المنهار بالعباسية
>- رجال الحماية المدنية يبحثون عن شخصين تحت أنقاض العقار المنهار بالعباسية
>وصول رجال الإنقاذ و4 سيارات حماية مدنية لموقع العقار المنهار بالعباسية
>- انهيار عقار من 4 طوابق بشارع إبراهيم الدرديرى فى العباسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365