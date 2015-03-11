أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية التونسية: الإفراج عن التونسيين الخمس المتختطفين فى ليبيا

Google+ Print
الخارجية التونسية: الإفراج عن التونسيين الخمس المتختطفين فى ليبيا الخارجية التونسية: الإفراج عن التونسيين الخمس المتختطفين فى ليبيا
أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، مساء اليوم، أنه تم الإفراج عن التونسيين الخمس المتخطفين فى ليبيا، موضحة أن حالتهم الصحية جيدة وموجودون حاليا بمقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس.

وذكرت الوزارة فى بيان صحفى : على إثر حادثة اختفاء المواطنين التونسيين الخمسة أصيلى ولاية القيروان بطرابلس، أولت وزارة الشؤون الخارجية هذا الموضوع الأهمية والعناية التى يستحقّها وتوصلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى تحديد الجهة المحتجزة وإقناعها بتسليم المواطنين التونسيين المحتجزين إلى القنصلية العامة التونسية بطرابلس.

وثمنت الوزارة تعاون الأطراف الليبية المسئولة فى التوصل إلى الإفراج عن المحتجزين التونسيين، مؤكدة أن ذلك تم بالتنسيق مع طاقم البعثة القنصلية التونسية بطرابلس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365