الخارجية التونسية: الإفراج عن التونسيين الخمس المتختطفين فى ليبيا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، مساء اليوم، أنه تم الإفراج عن التونسيين الخمس المتخطفين فى ليبيا، موضحة أن حالتهم الصحية جيدة وموجودون حاليا بمقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس.

وذكرت الوزارة فى بيان صحفى : على إثر حادثة اختفاء المواطنين التونسيين الخمسة أصيلى ولاية القيروان بطرابلس، أولت وزارة الشؤون الخارجية هذا الموضوع الأهمية والعناية التى يستحقّها وتوصلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى تحديد الجهة المحتجزة وإقناعها بتسليم المواطنين التونسيين المحتجزين إلى القنصلية العامة التونسية بطرابلس.

وثمنت الوزارة تعاون الأطراف الليبية المسئولة فى التوصل إلى الإفراج عن المحتجزين التونسيين، مؤكدة أن ذلك تم بالتنسيق مع طاقم البعثة القنصلية التونسية بطرابلس.