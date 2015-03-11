تقرير: مقتل أكثر من 600 عامل فى المجال الطبى خلال العنف بسوريا

ذكرت جماعة حقوقية دولية أن أكثر من 600 من العاملين فى المجال الطبى قتلوا فى الحرب الأهلية السورية فى هجمات متعمدة وعشوائية، ومعظمهم على يد القوات الحكومة

وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إنها وثقت 233 هجوما على 183 منشأة طبية فى أنحاء سوريا منذ بدء الصراع فى البلاد فى مارس 2011.

وأضافت المنظمة فى تقرير لها صدر اليوم الأربعاء أن حكومة الرئيس بشار الأسد مسئولة عن 88 فى المائة من الهجمات المسجلة وعن 97 فى المائة من حالات قتل عاملين فى المجال الطبي. وتابعت أنها وثقت 139 حالة وفاة ترجع بشكل مباشر إلى التعذيب والإعدام.

وقالت مديرة التحقيقات فى المنظمة إيرين جالاجر إن "كل طبيب يقتل أو مستشفى يدمر يخلف المئات بل الالاف من السوريين بدون مكان يذهبون إليه لتلقى الرعاية الصحية."

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