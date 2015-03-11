"جبهة النصرة" تنفى انفصالها عن القاعدة.. وتزعم عدم اجتماعها بمخابرات قطر

أصدرت جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، التى تقاتل الجيش السورى وتشن عمليات إرهابية على الأراضى السورية، بيانا زعمت فيه نفيها فيما تردد فى وسائل الإعلام الغربية عن وجود توجه لديها بوساطة قطرية للانفصال عن تنظيم "القاعدة"، زاعمة أيضا أنها لم تجتمع مع المخابرات القطرية، وأنها ستبقى "رأس حربة المجاهدين" فى سوريا، حسب تعبيرها.

وقالت الجبهة فى بيان بثه موقع "المنارة البيضاء" الذراع الإعلامى للجماعة ونقلته شبكة "CNN" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، "إن التقارير حول انفصالها عن "القاعدة" لتشكل كيانا جديدا كانت مفاجئة بكم الأكاذيب والتلفيقات التى لا أساس لها من الصحة بتاتًا، بالإضافة إلى التناقضات التى ملأت الخبر؛ فتارة يصفون النصرة بالضعف والتشرذم وفرار القادة والمقاتلين، وتارة يصفونها بالنفوذ والسيطرة والقدرة على حل الجماعات الأخرى."

>وأضاف بيان الجماعة الإرهابية التى تعتبر إحدى أفرع جماعة "الإخوان" الإرهابية، "نفى تماما كل ما ورد فى الخبر من اجتماع مع المخابرات القطرية أو أمثالها، أو البحث عن تمويل قطرى أو خليجي، فكل هذا يتنافى مع الأسس التى قامت عليها جبهة النصرة منذ البداية".

الجدير بالذكر، أن العديد من التحليلات كانت قد رجحت حصول تحول على الساحة الميدانية فى سوريا، خاصة فى ضوء الانتشار المتزايد لتنظيم "داعش"، الذى خاض فى السابق مواجهات قاسية مع جبهة النصرة، والتى تتعاون من جهتها مع فصائل فى الجيش السورى الحر، وهو أمر يرفضه تنظيم داعش تماما.