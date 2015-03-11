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وزراء الطيران والنقل والتعاون الدولي يتوجهون لشرم الشيخ لحضور المؤتمر الاقتصادي

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وزراء الطيران والنقل والتعاون الدولي يتوجهون لشرم الشيخ لحضور المؤتمر الاقتصادي وزراء الطيران والنقل والتعاون الدولي يتوجهون لشرم الشيخ لحضور المؤتمر الاقتصادي

 

الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء الطيار “حسام كمال” وزير الطيران المدني والمهندس “هاني ضاحي” وزير النقل ووزيرة التعاون الدولي “نجلاء الأهوانى” متجهين إلى مطار شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي “ المستقبل” المقرر عقده هناك من 13-15 مارس الجاري.

واستقل وزير الطيران والنقل الرحلة رقم 309 متجهين إلى شرم الشيخ عقب متابعة لإجراءات استقبال الضيوف المتوافدين للمؤتمر بمطار شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يتوجه المهندس إبراهيم محلب إلى هناك في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء.

على جانب أخر وصل مطار القاهرة الدولي وفد إعلامى جزائري برئاسة يوسف دحوش على الطائرة الجزائرية وبصحبته 13 صحفيًا وإعلاميًا، كما وصل عدد كبير من ضيوف المؤتمر الاقتصادي من جنسيات مختلفة إلى مطار القاهرة وتوجهوا إلى شرم الشيخ.

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