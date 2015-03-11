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وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون الأمني بين القاهرة وعمان

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وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون الأمني بين القاهرة وعمان وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون الأمني بين القاهرة وعمان

وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار

إلتقى مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بـنظيره الأردني حسين هزاع المجالى، وذلك عقب انتهاء الجلسة الإفتتاحية للدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، والتى تعقد بالعاصمة الجزائرية .

وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمنى المشترك بين والأردن فى مختلف مجالات العمل الأمنى .

وثمن وزير الداخلية موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم لمصر، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن على المستوى الشعبى والحكومى.

وأكد  حسين هزاع المجالى وزير الداخلية الأردنى دعم بلاده لجهود وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل عام، مثمناً تضحيات رجال الشرطة المصرية فى سبيل تحقيق أمن وآمان الشعب المصرى.

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