‏السعودية‬ تستدعي سفيرها بالسويد على خلفية تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية

استدعت السعودية سفيرها لدى السويد على خلفية تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية “مارغو والستروم” اعتبرتها الرياض “تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليوم، أن “المملكة قامت باستدعاء سفيرها لدى السويد”.
وبين المصدر أن الاستدعاء جاء “على إثر التصريحات المسيئة للمملكة والصادرة على لسان وزيرة خارجية مملكة السويد “.
وأشار إلى ان بلاده ” تعتبر هذه التصريحات تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول”.