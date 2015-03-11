‏السعودية‬ تستدعي سفيرها بالسويد على خلفية تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية

استدعت السعودية سفيرها لدى السويد على خلفية تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية “مارغو والستروم” اعتبرتها الرياض “تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليوم، أن “المملكة قامت باستدعاء سفيرها لدى السويد”.