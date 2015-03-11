محافظ أسوان يشهد تشغيل 4 سيارات إسعاف جديدة بتكلفة 3 مليون جنيه

شهد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان تشغيل الدفعة الأولي من سيارات الإسعاف الجديدة التي وصلت للمحافظة بإجمالي 4 سيارات شاملة كافة التجهيزات الطبية ،وتصل تكلفة السيارة الواحدة منها إلي 750 ألف جنيه ، والتي تم دعم المحافظة بها ضمن 30 سيارة من هيئة الإسعاف المصرية، سيتم وصولها علي مراحل خلال الفترة القادمة ،وذلك بحضور المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة ،والدكتور محمد الدخيلي مدير قطاع الإسعاف بأسوان ، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للمسعفين والسائقين الذين قاموا بإيفاد السيارات لأسوان من القاهرة.

كما أشاد مصطفي يسري بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به هيئة الإسعاف المصرية في توفير الرعاية الطبية السريعة للمواطنين ، والتعامل مع أي حالات طارئة أول بأول ، مؤكداً بأن السيارات الجديدة ستضاف لأسطول سيارات الإسعاف بالمحافظة والتي وصلت إلي 80 سيارة نموذجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومسعفين مدربين علي كيفية التعامل مع أي حالات بالشكل المطلوب ، بجانب 17 سيارة نمطي أخري.

كما وجه محافظ أسوان مسئول الإسعاف بضرورة وضع السيارات الجديدة في أماكن حيوية ،علي الطرق السريعة بهدف التعامل الفوري مع أي حالات أو حوادث ، إذ أنها تستطيع استيعاب 3 أشخاص مما سيحقق معه إسعاف الحالات المصابة بإتقان تام .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الدخيلي بأن وصول السيارات الجديدة جاء عقب الاتفاق والتنسيق الذي تم بين محافظ أسوان والدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية خلال زيارته لأسوان في يناير الماضي ،وهو الذي أثمر عن دعم المحافظة بها إذ أن الهدف منها هو تقديم الخدمة الإسعافية في وقت قياسي علي مستوي المحافظة لأي حالات إذ أن كل سيارة إسعاف تضم اثنين مسعفين مدربين علي أعلي مستوي تدريبي واثنين سائقين ، كما أنه جاري دراسة 25 نقطة جديدة سيتم دعمها بسيارات الإسعاف خلال الفترة القادمة.