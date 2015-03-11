أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وصول قوة عسكرية إلى عدن بقيادة فيصل رجب الموالى لهادى

Google+ Print
وصول قوة عسكرية إلى عدن بقيادة فيصل رجب الموالى لهادى وصول قوة عسكرية إلى عدن بقيادة فيصل رجب الموالى لهادى
وصلت إلى محافظة عدن عصر اليوم قوة من اللواء 201 المرابط فى مدينة جعار بمحافظة لحج الذى يقوده اللواء فيصل رجب الموالى للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وأوضحت مصادر عسكرية وشهود عيان أن القوة تضم عددا من المدرعات والاليات العسكرية.

ولم يعرف بعد سبب استدعاء عدن لهذه القوة ولكن المحافظة تشهد توترات فى محيط قيادة معسكر قوات الأمن الخاصة بقيادة العميد عبد الحافظ السقاف الذى يرفض قرار إقالته ويهدد بمقاومة أى إجراءات لتنفيذ القرار.

كما يأتى هذا الاجراء بعد وصول اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع فى المستقيلة من مسقط رأسه بلحج ولقائه بالرئيس عبد ربه منصور هادى كما التقى بفيصل رجب فى لحج التى وصلها فجر الاحد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية