وصول قوة عسكرية إلى عدن بقيادة فيصل رجب الموالى لهادى

وصلت إلى محافظة عدن عصر اليوم قوة من اللواء 201 المرابط فى مدينة جعار بمحافظة لحج الذى يقوده اللواء فيصل رجب الموالى للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وأوضحت مصادر عسكرية وشهود عيان أن القوة تضم عددا من المدرعات والاليات العسكرية.

ولم يعرف بعد سبب استدعاء عدن لهذه القوة ولكن المحافظة تشهد توترات فى محيط قيادة معسكر قوات الأمن الخاصة بقيادة العميد عبد الحافظ السقاف الذى يرفض قرار إقالته ويهدد بمقاومة أى إجراءات لتنفيذ القرار.

كما يأتى هذا الاجراء بعد وصول اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع فى الحكومة المستقيلة من مسقط رأسه بلحج ولقائه بالرئيس عبد ربه منصور هادى كما التقى بفيصل رجب فى لحج التى وصلها فجر الاحد.

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