إقالة المتحدث الرسمى باسم الحكومة الليبية لمهاجمته سياسة الثنى

أقالت الحكومة الليبية الموقتة، اليوم الأربعاء، المتحدث الرسمى باسمها، محمد كمال بزازة.

وذكرت الحكومة الليبية، فى بيان صحفى، تنويهًا للوزارات والهيئات والمؤسسات ووسائل الإعلام المحلية والدولية كافة، أن محمد بزازة لم يعد ناطقًا رسميًا باسمها اعتبارًا من تاريخ نشر هذا التنويه.

وأضافت الحكومة "كل ما يصدر عنه لا يمثل الحكومة الموقتة، وإنما يمثل رأيه الشخصى".

وعلم "اليوم السابع" من مصادر حكومية ليبية مطلعة أن سبب لقاء المتحدث الرسمى باسم الحكومة المؤقتة هو تصريحات الأخير مع إحدى الفضائيات الليبية، مؤكدة أن ما حديث بزازة تسبب فى حرج لرئيس الحكومة وأحدث حالة من اللغط فى الشارع الليبى.

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