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أمريكا تنفى اشتراط مشاركة "الإخوان" بليبيا فى حكومة الوفاق الوطنى

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أمريكا تنفى اشتراط مشاركة "الإخوان" بليبيا فى حكومة الوفاق الوطنى أمريكا تنفى اشتراط مشاركة "الإخوان" بليبيا فى حكومة الوفاق الوطنى
نفت سفيرة الولايات المتحدة لدى ليبيا ديبورا جونز أن تكون هى أو أى مسؤول رسمى فى الأمريكية قد اشترطوا أن تكون جماعة "الإخوان" أو أى أفراد أخرين ضمن تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى الليبى.

جاء تفنيد السفيرة جونز فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الأربعاء، يذكر أن الأمم المتحدة عبر مبعوثها فى ليبيا برناردينو ليون تسعى لتشكيل حكومة وفاق وطنى من خلال الحوار السياسى الذى ترعاه بين الفرقاء السياسيين عقب ازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية بالبلاد.
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مصر 365

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