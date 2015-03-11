الخارجية التونسية تعلن الإفراج عن مواطنيها المحتجزين فى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء الإفراج عن مواطنيها المحتجزين فى ليبيا من قبل الجهات الخاطفة وتسليمهم إلى القنصلية التونسية فى طرابلس.

وأكد مصدر بإدارة الإعلام فى وزارة الخارجية اليوم الأربعاء وصول خمسة مواطنين تونسيين كانوا اختفوا منذ يوم الاثنين وفقدت عائلاتهم الاتصال بهم، إلى مقر القنصلية التونسية فى طرابلس.

وأوضح المصدر "تم تسليم المواطنين إلى القنصلية" ويتوقع ترحيلهم غدا إلى تونس، وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها إنها توصلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى تحديد الجهة المحتجزة وإقناعها بتسليم المواطنين التونسيين المحتجزين إلى القنصلية العامة التونسية بطرابلس.

وأكدت أنه تم الإفراج عن التونسيين الخمس ظهر اليوم وهم فى حالة صحية جيدة وأنهم موجودون حاليا بمقر القنصلية بطرابلس، لكنها لم تعط تفاصيل أكثر عن الجهات الخاطفة وأسباب عملية الاحتجاز.

وكانت تقارير إعلامية فى تونس ذكرت فى وقت سابق أن التونسيين المحتجزين فى ليبيا تم اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة وتم انتزاع هواتفهم الجوالة وجوازات سفرهم من مكان إقامتهم.

يشار إلى أن مصير الصحفيين سفيان الشورابى ونذير القطارى لا يزال مجهولا منذ اختطافهما من قبل عناصر مسلحة فى ليبيا فى سبتمبر الماضى.

وتجرى الخارجية التونسية اتصالات مع عدة أطراف فى ليبيا لاستعادتهما، وكان وزير الخارجية الطيب البكوش أعلن فى وقت سابق عن نية تونس إقامة تمثيل قنصلى مزدوج لدى حكومتى طبرق المعترف بها دوليا وطرابلس المدعومة من قوات فجر ليبيا لخدمة الجالية التونسية وتأكيد حياد تونس بين الأطراف المتنازعة فى ليبيا.

>