أخبار عاجلة

وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية التونسية تعلن الإفراج عن مواطنيها المحتجزين فى ليبيا

Google+ Print
الخارجية التونسية تعلن الإفراج عن مواطنيها المحتجزين فى ليبيا الخارجية التونسية تعلن الإفراج عن مواطنيها المحتجزين فى ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء الإفراج عن مواطنيها المحتجزين فى ليبيا من قبل الجهات الخاطفة وتسليمهم إلى القنصلية التونسية فى طرابلس.

وأكد مصدر بإدارة الإعلام فى وزارة الخارجية اليوم الأربعاء وصول خمسة مواطنين تونسيين كانوا اختفوا منذ يوم الاثنين وفقدت عائلاتهم الاتصال بهم، إلى مقر القنصلية التونسية فى طرابلس.

وأوضح المصدر "تم تسليم المواطنين إلى القنصلية" ويتوقع ترحيلهم غدا إلى تونس، وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها إنها توصلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى تحديد الجهة المحتجزة وإقناعها بتسليم المواطنين التونسيين المحتجزين إلى القنصلية العامة التونسية بطرابلس.

وأكدت أنه تم الإفراج عن التونسيين الخمس ظهر اليوم وهم فى حالة صحية جيدة وأنهم موجودون حاليا بمقر القنصلية بطرابلس، لكنها لم تعط تفاصيل أكثر عن الجهات الخاطفة وأسباب عملية الاحتجاز.

وكانت تقارير إعلامية فى تونس ذكرت فى وقت سابق أن التونسيين المحتجزين فى ليبيا تم اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة وتم انتزاع هواتفهم الجوالة وجوازات سفرهم من مكان إقامتهم.

يشار إلى أن مصير الصحفيين سفيان الشورابى ونذير القطارى لا يزال مجهولا منذ اختطافهما من قبل عناصر مسلحة فى ليبيا فى سبتمبر الماضى.

وتجرى الخارجية التونسية اتصالات مع عدة أطراف فى ليبيا لاستعادتهما، وكان وزير الخارجية الطيب البكوش أعلن فى وقت سابق عن نية تونس إقامة تمثيل قنصلى مزدوج لدى حكومتى طبرق المعترف بها دوليا وطرابلس المدعومة من قوات فجر ليبيا لخدمة الجالية التونسية وتأكيد حياد تونس بين الأطراف المتنازعة فى ليبيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365