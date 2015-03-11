النيابة تأمر بتشكيل لجنة من الصحة لبيان جاهزية إسعاف الجامعة الألمانية

أمر المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بصرف مدير الجامعة الألمانية ومدير أمن ورئيس حركة السيارات بالجامعة من سراي النيابة عقب الاستماع إليهم فى حادث مقتل الطالبة "يارا طارق " على يد سائق أتوبيس الجامعة بعدما دهسها بسيارته.

وأكد مدير الجامعة الألمانية فى أقواله أمام المستشار وليد السعيد رئيس نيابة القاهرة الجديدة أنه فور وقوع الحادث نقلت سيارة الإسعاف المجنى عليها ولم تتأخر كما ادعى الطلاب كما أنها مجهزة طبيًا، بينما قال رئيس حركة السيارات إن السائق المتهم لم يشاهد المجنى عليها وأنه حادث قضاء وقدر، لتأمر النيابة بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بتشكل لجنة من وزارة الصحة لبيان أن سيارة الإسعاف التى نقلت الطالبة "يارا " للمستشفى مجهزة طبيًا من عدمه.

على الجانب الآخر خضع سائق أتوبيس الجامعة الألمانية لإجراء تحليل المخدرات بالطب الشرعى لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه ومن المقرر أن ينظر قاضى المعارضات المستشار شريف نافع تجديد حبسه غدًا الخميس.