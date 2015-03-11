تسريحات مبتكرة ورائعة للشعر الأجعد

قد تجد الفتاة ذات الشعر الأجعد صعوبةً كبيرةً في ابتكار المزيد من التسريحات التي تتناسب مع شعرها، فهو دائماً ما يكون صعب السيطرة عليه. ولذلك فإنّ تسريحات الشعر المبتكرة الجديدة من "سيدتي نت" ستستغل هذا الأمر في صنع عدة تسريحات تعتمد على الأسلوب الفوضوي. فهذا الأسلوب يعتبر من أفضل الأساليب للحصول على نظرة عصرية لشعرك. وتذكري بأنّ أساس الجمال هو الثقة بالنفس والثقة في تسريحة شعرك. إليك هذه الأفكار:

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1.التجعيدات الفضفاضة:

هذه التسريحة مناسبة في كل وقت. كل ما عليك فعله هو:

•قومي بتجفيف شعرك جيداً

•التقطي قطاعات واسعةً من الشعر حول مكواة الشعر لتحصلي على شعر فضفاض

•افصلي بين شعرك بشكل عشوائي، ثم استخدمي لمسةً من زيت الشعر لضمان سلاسة الشعر، ويفضل وضع زيت الأركان فهو خيار جيد للشعر الأجعد

2.الضفائر الفوضوية:

إنّ عملية تجعيد الشعر بالكامل بشكل فوضوي يعطي نظرةً جماليةً لا تقاوم لشعرك، وهذه التسريحة تحديداً تعطيك هذه النظرة الفوضوية. كل ما عليك فعله هو تقسيم شعرك بالطول إلى ثلاثة أقسام متساوية إلى حد ما، اسحبيهم ولكن ليس بإحكام، ثم اربطي الضفيرة من الأسفل على أحد جانبي الشعر، واتركي أحد أقسام الشعر تسقط فسقوط الشعر يضفي نظرةً ناعمةً مع سحر فوضوي رائع .

3.شعر أجعد طبيعي:

هي تسريحة لا تحتاج إلى مجهود أو وقت كبير لتنفيذها. كل ما عليك فعله هو ترك شعرك المجعد كما هو مع وضع رذاذ للشعر لإعطائه منظراً جيداً. كما يمكنك تجميعه على أحد الجانبين لإعطائه نظرةً مختلفةً.

4.نصف أعلى ونصف أسفل:

هذه التسريحة تساعدك بالتحكم في تجعد شعرك والحفاظ عليه تحت السيطرة. كما أنها ستساعدك في التخلص من شعرك من الأمام؛ كل ما عليك فعله هو تجميع شعرك من الأمام مع عمل ضفيرة بسيطة أو ربطه على شكل ربطة العنق مع تثبيته بدبابيس الشعر وترك الجزء السفلي كما هو.

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