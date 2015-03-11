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بالصور: وداعاً للمكياج إنها موضة الرسم على الوجه

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بالصور: وداعاً للمكياج إنها موضة الرسم على الوجه بالصور: وداعاً للمكياج إنها موضة الرسم على الوجه

الأربعاء 11-03-2015 17:43

انتشر الكحل الأسود في عروض الجمال لربيع وصيف 2015، وكانت المفاجأة في طريقة استخدامه. جمع الكحل بين البساطة والأناقة في تكبير العين وإبراز ملامح الوجه، إضافة إلى الغرابة في الابتكار.

تابعي الصور من أجل الأفكار الجديدة حول طريقة الرسم على الوجه.
اعتمدت خبيرة التجميل "فال غارلاند" طريقة الرسم على الوجه لأول مرة، إذ ابتكرت رسومات خاصّة على شكل قلوب، وأقمار، ونجوم زيّنت بها وجوه العارضات. وقد انتقلت هذه الفكرة لتُشكّل صيحة جماليّة لافتة.

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إذا كنت تريدين تجربة طريقة مختلفة لاستخدام الكحل السائل، فعليك أن تبتعدي عن تطبيقه على الجفن العلوي.
إليك مجموعة من الأفكار المستوحاة من عروض الجمال:
اعتبار الوشم حول العين من أبرز الأشكال الجماليّة الجديدة، لا سيّما تلك التي زيّنت العارضات في Giambi.
أماLucia Pieroni فقد استخدمت في عروض Alessandro Dell’Acqua الفرشاة لوضع الأي لاينر بشكل مميّز وجديد يسمح بتكبير العين.
واستوحى Tom Pecheux النجوم من مجموعة Anthony Vaccarello مستعيناً بالكحل السائل الداكن والظلال الأسود لرسم نجمة على الزاوية الخارجية لعين العارضة.
وكان لـ Peter Philips في عروض Fendi طريقة جديدة لرسم الكحل بالفرشاة.
واكتملت الغرابة مع وشم الوجه في Anna Sui حيث استخدم الأشرطة اللاصقة لرسم الخطوط بشكل دقيق.
من الواضح أنّ هذه الأشكال والرسومات تتطلّب دقة كبيرة في التنفيذ.
إذا كان لديك صعوبة في رسمها، فننصحك بالاستعانة بالرسومات الجاهزة التي يُمكن لصقها على الوجه.

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