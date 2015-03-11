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محافظ الإسكندرية يخرج عن صمته:لم أطلب تخصيص أرض للقنصلية الأمريكية

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محافظ الإسكندرية يخرج عن صمته:لم أطلب تخصيص أرض للقنصلية الأمريكية محافظ الإسكندرية يخرج عن صمته:لم أطلب تخصيص أرض للقنصلية الأمريكية
أكد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لم يقم بتخصيص أى أرض للقنصلية الأمريكية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن ما أثير حول هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة.

كما نفى ما أثير حول إقالة رئيسة هيئة أملاك الدولة، أو وجود أى مكالمة هاتفية منه إليها كما تدعى، موضحًا أن المهندسة نعمة عبد العاطى قد انتهى عقد انتدابها للمنصب بالجهاز، وأن وزارة التنظيم والإدارة هى المنوط بها تجديد العقد من عدمه وقد رفض "التنظيم والإدارة " تجديد عقد الانتداب للمهندسة المذكورة، قائلاً: "إنها إجراءات بعيدة عن منصبى كمحافظ".

كانت المهندسة نعمة عبد العاطى، رئيس جهاز أملاك الدولة، قد اتهمت هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، بإقالتها وإلغاء انتدابها كرئيس لجهاز حماية أملاك الدولة بسبب رفضها طلبه بتقديم تقرير عن قطعة أرض إلى القنصلية الأمريكية هاتفيًا وبدون مخاطبات رسمية – على حد قولها.

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