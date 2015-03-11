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تجديد حبس 9 من عناصر الإخوانية 15 يوما بالغربية

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تجديد حبس 9 من عناصر الإخوانية 15 يوما بالغربية تجديد حبس 9 من عناصر الإخوانية 15 يوما بالغربية
قرر المستشار هشام عبد العال رئيس نيابات شرق طنطا الكلية اليوم "الأربعاء" تجديد حبس 9 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى قضايا التحريض على العنف والشغب وتعطيل حركة النقل والمواصلات وتكدير الأمن العام.

وكانت قوات الأمن بالغربية قد تمكنت من ضبط المتهمين بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على العنف بالمحافظة.
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