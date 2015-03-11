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نائب محافظ القاهرة: إنقاذ طفل والبحث عن آخر تحت أنقاض عقار العباسية

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نائب محافظ القاهرة: إنقاذ طفل والبحث عن آخر تحت أنقاض عقار العباسية نائب محافظ القاهرة: إنقاذ طفل والبحث عن آخر تحت أنقاض عقار العباسية
أكد اللواء محمد عبد التواب نائب المنطقة الغربية لمحافظة القاهرة، أنه تم إنقاذ طفل عمره عام وجار البحث عن آخر عمره 3 سنوات بالعقار الذى تم انهياره بـ5 شارع محمد الدرديرى بالعباسية الذى انهار فجأة الثالثة عصر اليوم.

وأضاف عبد التواب فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن العقار كان صادرا له قرار هدم نتيجة لخطورته الدائمة وتم استصدار رخصة للمالك بالهدم، كما تم إخطار القسم عدة مرات لتنفيذ قرار الإزالة وآخرها كان شهر فبراير الماضى.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة حادث انهيار عقار العباسية بشارع محمد الدريدى لمعرفة ملابسات الحادثة وأسباب انهيار العقار المفاجئ، وبحث ملف العقار لمعرفة إذا كان له قرار إزالة أم لا.

ومن جانبه قال المهندس محمد عثمان القائم بأعمال رئيس حى الوايلى مصطفى وهبة عقب نقله لرئاسة حى دار السلام، أنه تم الانتقال لموقع الحادث وجار البحث عن مواطنين أو أنقاض داخل العقار.

وأكد المهندس محمد عثمان أنه تم فرض كردون أمنى بعد وصول رجال الإنقاذ لمحيط عقار مكون من أرضى و3 طوابق، الذى انهار الساعة 3 عصرا لتسهيل القيام بعمليات البحث أسفل العقار عن وجود مصابين.

كان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بانهيار عقار بالعباسية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ لمكان البلاغ.

- فصل التيار الكهربائى وخط الغاز بمحيط العقار المنهار بالعباسية
>- رجال الحماية المدنية يبحثون عن شخصين تحت أنقاض العقار المنهار بالعباسية
>وصول رجال الإنقاذ و4 سيارات حماية مدنية لموقع العقار المنهار بالعباسية
>- انهيار عقار من 4 طوابق بشارع إبراهيم الدرديرى فى العباسية
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