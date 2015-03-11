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"زينة" لـ"عز": "اللى بتعمله مش رجولة ولا أخلاق ومايصحش تحارب ست وطفلين"

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"زينة" لـ"عز": "اللى بتعمله مش رجولة ولا أخلاق ومايصحش تحارب ست وطفلين" "زينة" لـ"عز": "اللى بتعمله مش رجولة ولا أخلاق ومايصحش تحارب ست وطفلين"
وجهت الفنانة زينة، رسالة للفنان أحمد عز، قائلة، "عيب أوى اللى أنت بتعمله ومايصحش..اللى أنت بتعمله، لارجولة ولا أخلاق، وما يصحش أنك تقف تحارب أولادك الاتنين.. عيب أوى لما تقف قدام طفلين وواحدة ست، والست دى هى أمهم اللى أنت اتجوزتها، وأنت عارف الحقيقة كويس أوى".

وأضافت زينة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية شريهان أبو الحسن مقدمة برنامج "ست الحسن" المذاع عبر فضائية "on tv" قائلة: "من مصلحتك تطلع تقول الحقيقة لأن لو طلعت وقولت للناس حقيقتك وحقيقة كذبك عليهم، أنت مش هاتعرف تمشى فى الشارع".

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